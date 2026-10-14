پویش آموزشی و اجتماع‌محور «حال خوب محله» در استان چهارمحال و بختیاری با هدف ارتقای سطح سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در جریان اجرای این پویش، مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی با رویکرد توانمندسازی خانواده‌ها در پایگاه طرح «سلام» محله مهدیه شهرکرد برگزار شد.

این برنامه‌ها با هدف افزایش آگاهی عمومی و تقویت مهارت‌های ضروری زندگی، بر مشارکت فعال گروه‌های هدف در سطح محلی تأکید دارند.

پویش حال خوب محله تنها یک برنامه آموزشی ساده نیست، بلکه با تمرکز بر رویکرد اجتماع‌محور، تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی، انسجام اجتماعی را تقویت کرده و ابزار‌های لازم برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را در اختیار خانواده‌ها قرار دهد.

در این طرح، محور‌های اصلی شامل آموزش مهارت‌های زندگی، ارتقای سلامت روان و ایجاد بستر‌های تعامل اجتماعی است که با مشارکت مستقیم ساکنان محله در مسیر بهبود کیفیت زندگی اجرا می‌شود.