بیست و چهارمین دوره‌های آموزشی بین‌المللی‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور با محوریت معرفی فرصت‌های همکاری و توسعه بازار در کشور‌های عضو بریکس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با مشارکت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت و پارک علم و فناوری استان مرکزی، در راستای آشنایی شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور با ظرفیت‌های بازار‌های بین‌المللی و مسیر‌های توسعه صادرات و همکاری‌های فناورانه در بریکس اجرا شد.

در بخش نخست این دوره های آموزشی، حمید قاسمی میقانی رئیس پارک علم و فناوری مرکزی به معرفی ظرفیت‌های این پارک پرداخت. در ادامه، راضیه کهنسال مسئول آموزش سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، ساختار سازمان، مأموریت‌ها و حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه بازار‌های بین‌المللی شرکت‌های دانش‌بنیان را تشریح کرد.

در بخش بعدی عباس مهاجر، مدیر تبادل فناوری سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، ضمن تشریح ساختار و ظرفیت‌های بریکس، به فرصت‌های همکاری و مسیر‌های ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار کشور‌های عضو این مجموعه پرداخت.

همچنین نماینده مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت، به‌صورت برخط، فرصت‌های همکاری فناورانه و انتقال فناوری در کشور‌های عضو بریکس، مسیر‌های ورود به بازار‌های این کشور‌ها و زیرساخت‌های ایجادشده برای توسعه تعاملات بین‌المللی را تشریح کرد. در ادامه، به پرسش‌های شرکت‌کنندگان درباره ظرفیت‌ها و چالش‌های همکاری با بازار‌های هدف پاسخ داده شد.

در بخش دوم برنامه، کارگاه آموزشی «چرخه صادرات از مبدأ تا مقصد» با هدف ارتقای توانمندی عملی شرکت‌ها در حوزه تجارت بین‌الملل برگزار شد. در این کارگاه، مباحث کاربردی مرتبط با قواعد اینکوترمز، الزامات معاملات بین‌المللی و فرایند‌های مرتبط با سامانه جامع تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین جلسات مشاوره تخصصی صادرات با تمرکز بر مسائل و چالش‌های شرکت‌های دارای تجربه صادراتی برگزار شد تا زمینه بررسی تخصصی مسائل بنگاه‌ها و ارائه راهکار‌های متناسب با نیاز‌های آنها فراهم شود.

برگزاری بیست‌وچهارمین کمپ «فرصت برابر» در ادامه برنامه‌های سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی برای توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور، با هدف تسهیل دسترسی به بازار‌های بین‌المللی، توسعه همکاری‌های فناورانه و تقویت ظرفیت‌های صادراتی این شرکت‌ها انجام شد.