معاون وزیر امور خارجه مالزی اعلام کرد: این کشور به شورای صلح مورد حمایت آمریکا نمی‌پیوندد، اما فعالیت‌های آن را زیر نظر خواهد گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، معاون وزیر امور خارجه مالزی اعلام کرد این کشور به شورای صلح مورد حمایت آمریکا نمی‌پیوندد، اما فعالیت‌های آن را زیر نظر خواهد گرفت و در برابر هر اقدامی که حقوق ملت فلسطین را تضعیف کند، موضع انتقادی خواهد داشت.

لوکانیزمن آوانگ سونی، معاون وزیر امور خارجه مالزی، روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان این کشور گفت: دولت در حال بررسی تحولات مربوط به شورای صلح، از جمله دامنه فعالیت‌ها، نحوه اجرا و پیامد‌های آن برای دستیابی به صلح پایدار در غرب آسیاست.

وی تأکید کرد مالزی در صورت مشاهده هرگونه اقدام مغایر با منافع مردم فلسطین، به انتقاد از آن ادامه خواهد داد و از طریق سازمان ملل متحد و دیگر مجامع چندجانبه برای دفاع از حقوق فلسطینیان و تحقق عدالت تلاش خواهد کرد.

معاون وزیر امور خارجه مالزی همچنین با اشاره به چالش‌های ناشی از استفاده نادرست از حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، گفت این مسئله مانع از اتخاذ اقدامات بین‌المللی مؤثرتر برای حمایت از فلسطینیان شده است.

لوکانیزمن در پاسخ به پرسشی درباره ایجاد سازوکاری مستقل و معتبر برای نظارت بر آتش‌بس در غزه نیز اعلام کرد مالزی این موضوع را در سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، جنبش عدم تعهد و اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: وزارت امور خارجه مالزی پیش‌تر با انتشار بیانیه‌ای، نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر ورود کمک‌های بشردوستانه و اقداماتی را که به تشدید بحران انسانی در غزه منجر شده است، محکوم کرده است.