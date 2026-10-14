رئیس سازمان غذا دارو گفت: برخی نهاد‌ها دخالت می‌کنند و توقع دارند کالای سلامت بدون و ثبت کالا و منبع وارد شود، اما این خط قرمز ماست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محور مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا دارو در افتتاحیه نمایشگاه ایران کازمتیکا گفت: ما تلاش می‌کنیم تا ایران سلامت زیبا بماند، در حوزه سازمان غذا و دارو تلاش ما این بوده است تا کاهش بروکراسی اداری را شاهد باشیم و تفاهم نامه‌ای را با سازمان ملی استاندارد انجام دادیم تا آزمایشات دوباره انجام نشود.

رئیس سازمان غذا دارو گفت: در شرایط سخت کشور که تلاش می‌کنیم بهترین محصول به دست مردم برسد ما شاهد دخالت نهاد‌های نامرتبط هستیم در حوزه کولبری ما نظارت را مصوب کردیم ولی برخی نهاد‌ها دخالت می‌کنند و توقع دارند کالای سلامت بدون و ثبت کالا و منبع وارد شود، اما این خط قرمز ماست چرا که این محصولات با سلامت مردم در ارتباط هستند.