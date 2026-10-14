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دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر از راهاندازی سامانه مطالبهگری «سو» با هدف دیدهبانی مردم در دستگاههای اجرایی خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ حجتالاسلام سید محمدرضا موسوی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما، با تشریح جزئیات راهاندازی سامانه مطالبهگری «سو» گفت: این نرمافزار بهعنوان بازوی دیجیتال ستاد امر به معروف و نهی از منکر و بستری امن برای دیدهبانی مردمی و شفافیت ساختاری طراحی شده است تا با حذف بروکراسی اداری، نظارت عمومی بر دستگاههای حاکمیتی آسان شود.
حجتالاسلام سید محمدرضا موسوی افزود: شهروندان میتوانند در سامانه «سو» پایش لحظهای داشته باشند و تخلفات اداری، ترک فعل مدیران و کمکاریهای دستگاهها را ثبت کنند.
او افزود: پس از ثبت گزارش مردمی در این سامانه، مدیر مربوطه تا ۷۲ ساعت ملزم به پاسخگویی است و همزمان پیامکهای هشدار برای مدیر دستگاه، ستاد استان و ستاد مرکزی فرستاده میشود تا نظارت بر روند رسیدگی با دقت انجام گیرد.
حجتالاسلام موسوی با تأکید بر اینکه پاسخگویی مسئولان موجب افزایش امیدواری در جامعه و تقویت اعتماد عمومی میشود، اضافه کرد: نرمافزار «سو» هماکنون در بسترهای دریافت برنامههای کاربردی مانند بازار و مایکت قابل نصب است و در صورت پاسخگو نبودن در استان، موضوع از طریق ستاد مرکزی و وزارتخانههای مربوطه تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.