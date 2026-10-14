به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ حجت‌الاسلام سید محمدرضا موسوی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما، با تشریح جزئیات راه‌اندازی سامانه مطالبه‌گری «سو» گفت: این نرم‌افزار به‌عنوان بازوی دیجیتال ستاد امر به معروف و نهی از منکر و بستری امن برای دیده‌بانی مردمی و شفافیت ساختاری طراحی شده است تا با حذف بروکراسی اداری، نظارت عمومی بر دستگاه‌های حاکمیتی آسان شود.

حجت‌الاسلام سید محمدرضا موسوی افزود: شهروندان می‌توانند در سامانه «سو» پایش لحظه‌ای داشته باشند و تخلفات اداری، ترک فعل مدیران و کم‌کاری‌های دستگاه‌ها را ثبت کنند.

او افزود: پس از ثبت گزارش مردمی در این سامانه، مدیر مربوطه تا ۷۲ ساعت ملزم به پاسخگویی است و هم‌زمان پیامک‌های هشدار برای مدیر دستگاه، ستاد استان و ستاد مرکزی فرستاده می‌شود تا نظارت بر روند رسیدگی با دقت انجام گیرد.

حجت‌الاسلام موسوی با تأکید بر اینکه پاسخگویی مسئولان موجب افزایش امیدواری در جامعه و تقویت اعتماد عمومی می‌شود، اضافه کرد: نرم‌افزار «سو» هم‌اکنون در بستر‌های دریافت برنامه‌های کاربردی مانند بازار و مایکت قابل نصب است و در صورت پاسخگو نبودن در استان، موضوع از طریق ستاد مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.