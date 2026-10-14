مدیرکل بهزیستی استان فارس با تأکید بر اهمیت توجه هم‌زمان به سلامت روان، نیاز‌های عاطفی و حقوق کودکان، از ارائه خدمات روان‌شناختی به بیش از ۲۷۲ هزار مراجعه‌کننده و فعالیت ۲۳۲ مرکز مشاوره در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حمید گودرزی با اشاره به نقش محوری سلامت روان در رشد همه‌جانبه کودکان اظهار کرد: کودکی دوره‌ای تعیین‌کننده در شکل‌گیری شخصیت افراد است و توجه به نیاز‌های روان‌شناختی کودکان، تقویت بنیان خانواده و فراهم‌کردن محیطی امن از اولویت‌های مهم بهزیستی به شمار می‌رود.

بر اساس آمار ثبت‌شده، ۲۳۲ مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناختی دولتی و غیردولتی استان به ۲۷۲ هزار و ۴۶۵ مراجعه‌کننده خدمات ارائه کرده‌اند و شمار جلسات مشاوره ثبت‌شده در گزارش عملکرد این مراکز به ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۳ جلسه رسیده است. ه

مچنین در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۷۲ هزار و ۴۰۸ تماس موفق و در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۳۵ هزار و ۴۸۴ تماس موفق با خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ برقرار شده است.

در حوزه آموزش و پیشگیری نیز برنامه‌های متعددی از جمله آموزش ۲۶ هزار و ۷۴۲ نفر در مراکز سلامت روان محلی، آموزش مهارت‌های زندگی برای بیش از ۴۵ هزار نفر از جامعه هدف و برگزاری دوره‌های آموزشی کنترل و کاهش خودکشی برای ۳۲ هزار و ۴۰ نفر در استان اجرا شده است.