اداره‌کل هواشناسی برای استان مرکزی، افزایش ابر و وزش باد را تا دوشنبه هفته آینده پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف شرایط جوی گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی وضع هوا هوای استان تا دوشنبه هفته آینده، قسمتی تا نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

تا پایان هفته تغییرات دما محدود خواهد بود؛ با این‌حال، متوسط دمای هوا در بیشتر نقاط طی این مدت افزایش اندکی خواهد یافت.

همچنین به دلیل پایداری و سکون نسبی جو بویژه در ساعات اولیه روز تا اوایل هفته آتی در برخی مناطق بویژه مناطق شهری و صنعتی غبار محلی پیش بینی می‌شود.