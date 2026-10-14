معاون تربیت و آموزش ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: نهاد مقدس سپاه به عنوان پرچمدار انقلاب شرایط بروز استعداد و حضور بانوان را در عرصه ورزش فراهم آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سردار سید یوسف مولایی امروز چهارشنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره فرهنگی ورزشی خواهران پایور سپاه پاسداران در تبریز افزود: با بررسی فعالیت‌های بانوان در قبل و بعد انقلاب می‌توان به درخشش آنها در عرصه‌های مختلف از جمله ورزش پی برد.

وی ادامه داد: بانوان امروز در جامعه فعال، موثر و تعیین کننده هستند و به رغم هجمه‌های فرهنگی دشمنان همیشه توانایی‌های خود را بروز داده‌اند و هرکاری به بانوان سپرده شود آنها به نحو مطلوب انجام می‌دهند.

معاون تربیت و آموزش ستاد کل سپاه پاسداران با اشاره به اینکه نگاه غرب به زن صرفا نگاه ابزاری و کالایی بوده است اظهار کرد: زنان محجبه با حیا و حجاب در عرصه‌های مختلف حضور یافتند و نشان دادند که حیا و حجاب هرگز مانعی برای فعالیت اجتماعی آن‌ها نبوده است.

وی ادامه داد: به فرموده امام شهیدمان، بانوان در هر عرصه‌ای وارد می‌شوند موفقیت می‌آورند همچنان که در دوران هشت سال دفاع مقدس فرزندان و همسران خود را راهی جبهه می‌کردند و در کنار آن علاوه بر نقش مادری نقش امدادگری و پشتیبانی از جبهه‌ها را نیز برعهده داشتند.

سردار مولایی با اشاره به برگزاری جشنواره فرهنگی و ورزشی بانوان پایور سپاه از آن به عنوان حرکتی در راستای فرهنگ و گفتمان سازی یاد کرد و گفت: اگر برای فعالیت ورزشی بستر مناسب نباشد به ورزش قهرمانی نمی‌رسیم و اگر قهرمانی نباشد انگیزه‌ای برای ورزش عمومی نخواهد بود.

وی برگزاری این نوع جشنواره‌ها را برای حضور زنان مهم عنوان و بیان کرد: می‌توان در آن گفتمان انقلاب را به دنیا صادر کرد. وی ایجاد و افزایش روحیه خودباوری، اعتماد به نفس، نشاط و روحیه، توانایی نقش آفرینی و ارتقا توان قدرت تعقل و تفکر را از اهداف جشنواره فرهنگی ورزشی بانوان پایور برشمرد.

مسئول هیئت‌های ورزشی بانوان در ستاد کل نیرو‌های مسلح هم سرمایه گذاری در حوزه ورزش را هزینه‌ای ثمربخش عنوان کرد و گفت: فعالیت ورزشی توام با سلامت جسم و نشاط روح است و هر سازمانی دارای چنین ویژگی باشد سازمانی موفق خواهد بود.

مینا بیابانی افزود: سرمایه گذاری در این حوزه جزو هزینه‌هایی است که نتیجه خواهد داد و امسال با توجه به شرایط کنونی این جشنواره مزین به نام شهید سیده بشری حسینی خامنه‌ای است شهیدی که سال‌ها برای مراقبت از امام شهید وقت گذاشتند.

بیابانی ادامه داد: این جشنواره مانند همه جشنواره‌ها در راستای تحقق فرامین امام شهید مینی بر توسعه ورزش‌های قهرمانی برگزار می‌شود که ترویج آن‌ها منتج به پرورش انسان‌های سالم معتقد و پویایی خواهد بود که زمینه ساز ظهور امام عصر (عج) خواهد شد.

وی اضافه کرد: همت ما در آموزش و تربیت ستاد کل و هیأت خواهران بر این است که با شناسایی، سازماندهی و پرورش استعداد‌ها زمینه را برای حضور شما در مجامع ملی و بین المللی فراهم و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی را به دنیا ارائه کنیم و زمینه ساز تمدن نوین در جهان باشیم.

وی با اشاره به رشته‌های این جشنواره فرهنگی ورزشی بیان کرد: نفرات برتر از بین شرکت کنندگان پس از رقابت در رشته شنا در سه رده سنی در دو ماده، در رشته آمادگی جسمانی در چهار رده سنی، در رشته تیراندازی تفنگ بادی و تپانچه و رشته دارت در رده سنی آزاد معرفی و تجلیل می‌شوند.