۲۲ مهر به نام روز جهانی استاندارد نامگذاری شده است، استاندارد‌ها به عنوان ابزار‌های کلیدی در حفظ کیفیت و ارتقاء سازگاری محصولات و خدمات نقش بسزایی دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یکی از حوزه‌هایی که رعایت استاندارد در آن نقشی حیاتی دارد، صنعت ساختمان است، بتن آماده و تیرچه بلوک از اصلی‌ترین مصالح ساختمانی محسوب می‌شوند که عدم استاندارد بودن آنها می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

سازندگان موظفند از مصالح استاندارد استفاده کنند و مهندسان ناظر نیز باید استاندارد بودن طرح‌ها و مصالح به کار رفته را به دقت بررسی و کنترل کنند. رعایت این اصول، ساختمان‌هایی ایمن و ماندگار را برای نسل‌های آینده به ارمغان می‌آورد.