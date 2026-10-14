دانش‌آموزان مدرسه هدف شهرستان سامان در دومین جشنواره ملی سرود «آوای هلال» و در بخش سرود همگانی، افتخاری ارزشمند برایچهارمحال و بختیاری رقم زدند.

به گزارش به خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دانش‌آموزان مدرسه هدف شهرستان سامان در دومین جشنواره ملی سرود «آوای هلال» با درخشش در بخش سرود همگانی، استعداد و توانمندی خود را در عرصه ملی به نمایش گذاشتند.

این موفقیت ارزشمند با تلاش، پشتکار و همدلی دانش‌آموزان و همراهی مربیان و عوامل مدرسه محقق شد و زمینه‌ساز افتخارآفرینی برای استان چهارمحال و بختیاری در این رویداد ملی شد.