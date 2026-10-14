به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، رضا انصاری معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه ایران کازمتیکا گفت: در یکسال آینده در حوزه ارز فراز و نشیب هایی خواهیم داشت و برنامه ریزی ها بر اساس ۴ چهارچوب کلیدی بر مبنای صیانت از منابع ارزی و حفظ تولید است و‌بر اساس اولویت های راه های تامین ارز را بررسی می کنیم و دامنه ارز بانکی در صنایع به زودی کاهش پیدا می‌کند و در صنایع عمومی تعرفه هایی که از ارز بانکی استفاده کنند به زیر ۱۰۰ خواهد رسید، ما در سال گذشته از مجموع تعرفه ها ۹ میلیارد دلار واردات داشتیم و در تامین ارز متناسب با سال گذشته همان مسیر را طی کرده ایم اما افزایش قیمت جهانی و کاهش تولید هم داشتیم هر چند در صنایع شوینده وضعیت تولید مطلوب است و ‌تلاش می کنیم در کالاهای حیاتی ارز بانکی بگیرند و مصرف ارز بانکی برای صنایع بالاتر از یک میلیارد دلار نرود.

انصاری ادامه داد: جلساتی داشتیم و طرح تقویت صادرات را پیگیری می کنیم و تمام نگاه ها به این سمت است از ارز صادراتی استفاده کنیم و هزار و‌۱۰۰ کد برای سپرده خود و دیگران ثبت شوند و متناسب با نیازها تلاش می کنیم ارز را تامین کنیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: ما در حوزه زیرساخت ها، وقتی طرح ها و لوایح به مجلس می‌آیند، در تصویب طرح ها تشکل ها نقش کم رنگی دارند و در بحث ارز با تصویب قانون افزایش اختیارات بانک مرکزی باعث ایجاد برخی گلوگاه ها در صنایع تولیدی شده است.