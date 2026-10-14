به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قسمت «فریاد بی‌صدا» به کارگردانی مهدی شامحمدی از مجموعه «سرو، سپید، سرخ» روایتگر زندگی پسری ناشنوا در شرایط جنگی و مستند چهارقسمتی «کتاب داستان فرشته‌ها» به تهیه‌کنندگی سید جمال عود سیمین و کارگردانی امیر منیری با محوریت بازخوانی بمباران مدرسه شجره طیبه میناب و اجرای آزاده آل‌ایوب ، به‌عنوان آثار منتخب در این رویداد بین‌المللی پذیرفته شدند.جشنواره جهانی «لیفت‌آف» که در استودیو‌های پاین‌وود لندن و چندین شهر معتبر دیگر جهان برگزار می‌شود، از ۲۸ مهر تا ۱۰ آبان ۱۴۰۵ (۱۹ اکتبر تا ۲ نوامبر ۲۰۲۶) میزبان این آثار ایرانی خواهد بود تا ابعاد انسانی جنگ و پیامد‌های آن را در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارد.