نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: انقلاب اسلامی، زمینه‌ساز تحقق عدالت جهانی و رهایی ملت‌ها از سلطه استعمار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی‌فقیه در استان در دیدار کارکنان عقیدتی سیاسی ارتش با تأکید بر رسالت جهانی انقلاب اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی، آگاهی‌بخشی جهانی و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت مهدی (عج) را از اهداف اساسی نهضت امام خمینی (ره) برشمرد.

آیت‌الله عبادی با اشاره به اهمیت شکل‌گیری سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش افزود: فداکاری در مسیر اسلام و مردم، نیازمند آگاهی دینی، شناخت اهداف و درک صحیح از مسئولیت‌هاست و نیرو‌های مسلح باید بدانند برای چه هدفی تلاش می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه رسالت جمهوری اسلامی ایران فراتر از مرز‌های جغرافیایی است، گفت: موضوع انقلاب اسلامی صرفاً یک کشور نیست، بلکه سخن از رهایی ملت‌های جهان از سلطه استعمار و استکبار است.

حجت‌الاسلام سبزین، هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان هم با تأکید بر نقش راهبردی سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش گفت: روایت‌سازی صحیح از پیروزی‌های جبهه حق، تبیین شکست‌های دشمن و معرفی ظرفیت‌های تمدنی ایران اسلامی، از مهم‌ترین وظایف فعالان عرصه فرهنگی و عقیدتی سیاسی است.

وی تقویت باور‌های دینی، بصیرت‌افزایی و مصون‌سازی کارکنان پایور، جوانان و خانواده‌های ارتش در برابر آسیب‌های جنگ فرهنگی دشمن را از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان عقیدتی سیاسی برشمرد.