دانشجویان مازندرانی در تجمعات خودجوش شبانه بر حمایت از ، ارزشها و انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب ، تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،دانشگاه‌های استان این روز‌ها شاهد مناظری پرشور، پرمعنا و حماسی از حضور دانشجویان بصیر و انقلابی در تجمعات شبانه است؛ تجمعاتی که به کانون همدلی، همبستگی و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی مبدل گشته و جوشش روحیه انقلابی را در سطح شهرستان به نمایش گذاشته است.

نسل جوان دانشگاهی بار دیگر ثابت کرد که در تمامی صحنه‌های حساس، پیشتاز دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمان‌های بلند آن است.

دانشجویان بصیر با حضور پرشور خود ثابت کردند که دشمنان ملت ایران در جنگ ترکیبی و محاسباتی خود راه به جایی نخواهند برد و نسل جوان دانشگاهی با تکیه بر ایمان، بصیرت و ولایت‌مداری، در میدان دفاع از حق و حقیقت استوار و پابرجا ایستاده است.

این حضور پرمعنا نشان‌دهنده بصیرت عمیق، درک درست شرایط روز و احساس مسئولیت خطیر قشر دانشجو نسبت به مسائل کشور و امت اسلامی است.