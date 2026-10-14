وزیر امور اقتصادی و دارایی، از سفر خود به کشور تایلند به منظور حضور در اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خبر داد و اعلام کرد که در این سفر، رئیس کل بانک مرکزی و هیئتی از همراهان نیز حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از سفر خود به کشور تایلند به منظور حضور در اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خبر داد و اعلام کرد که در این سفر، رئیس کل بانک مرکزی و هیئتی از همراهان نیز حضور دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، رایزنی‌های حاشیه‌ای با شرکای تجاری و مالی وی نیت و هدف اصلی این سفر را بهره‌گیری از ظرفیت حاشیه اجلاس برای برگزاری نشست‌های متعدد با کشور‌هایی دانست که ایران با آنها مراودات تجاری و مالی دارد.

مدنی زاده از این رایزنی‌ها را برداشتن گام‌های مؤثر در جهت تحریم‌شکنی کارآمدتر و خنثی‌سازی بستار‌های مالی عنوان کرد.