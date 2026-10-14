گروه پتروپارس در واکنش به انتشار ادعا‌های خلاف واقع درباره اجرای حکم شلاق در شهرستان هویزه تأکید کرد: این اقدامات در امتداد جنگ تحمیلی علیه ملت ایران است، اما در قالب جنگ رسانه‌ای و روانی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما گروه پتروپارس زیر مجموعه وزارت نفت در واکنش به انتشار ادعا‌های خلاف واقع درباره اجرای حکم شلاق در شهرستان هویزه تأکید کرد: این اقدامات در امتداد جنگ تحمیلی علیه ملت ایران است، اما در قالب جنگ رسانه‌ای و روانی همچنان ادامه دارد. اعتبار مجموعه‌ای که نزدیک به سه دهه در مسیر توسعه صنعت نفت و گاز ایران نقش‌آفرینی کرده است، با فضاسازی رسانه‌هایی که ماهیت و عملکرد آنها در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر برای ملت ایران آشکار شده، خدشه‌دار نخواهد شد.

پتروپارس تنها یک شرکت پروژه‌محور نیست بلکه سرمایه ملت ایران و برگ زرینی در تاریخ توسعه صنعت نفت و گاز کشور به شمار می‌رود، این مجموعه با اتکا به دانش و توان متخصصان ایرانی اجرای طرح‌های توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی را در کارنامه دارد و گستره فعالیت آن از خلیج همیشه فارس تا هورالعظیم و خوزستان امتداد یافته است؛ کارنامه‌ای که حاصل نزدیک به سه دهه تلاش برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور است و با هجمه‌های رسانه‌ای مخدوش نخواهد شد.

آنچه طی روز‌های اخیر با عنوان «اجرای حکم شلاق برای ۱۲ نفر از کارگران پتروپارس» منتشر شده روایتی خلاف واقع است که ادعای اجرای حکم از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هویزه به‌صورت رسمی تکذیب شده است، گروه پتروپارس در طرح توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی، در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و توجه به آموزش و توانمندسازی نیرو‌های بومی، با بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی حدود هزار نیروی متخصص و کارگر بومی در مسیر توسعه این میدان گام برداشته است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که اخراج ۱۲ کارگر بومی چه نفعی برای مجموعه‌ای دارد که بخش قابل توجهی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را از میان نیرو‌های بومی منطقه تأمین کرده است! این هجمه‌ها حلقه‌ای از ادامه جنگ تحمیلی علیه ایران است و پتروپارس به‌عنوان سرمایه ملی هدف طبیعی چنین تلاش‌هایی است، پتروپارس متعلق به ملت ایران است و نام بزرگ آن با نزدیک به سه دهه تلاش متخصصان ایرانی اعتبار یافته است؛ هجمه‌های رسانه‌ای نه خدشه‌ای به جایگاه این مجموعه وارد می‌کند و نه اراده همکاران ما را برای ادامه خدمت به ایران عزیزمان و توسعه صنعت نفت و گاز کشور متزلزل خواهد کرد.