در آستانه سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، آیین نکوداشت این روز در اردبیل برگزار و از ۱۱۰ پرستار نمونه استان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در استان اردبیل، ۴هزار پرستار، در بخش بهداشت و درمان فعالیت می‌کنند.

بهزاد داورنیا، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: سال گذشته نزدیک ۴۵۰ نفر مجوز برای جذب پرستاران و کادر فوریت‌های پزشکی دریافت کردیم و امسال نیز بالغ بر یک هزار نفر مجوز درخواست کرده‌ایم.

وی اظهار کرد: ۱۱۰ پرستار نمونه استانی در اقصی‌نقاط استان به مناسبت روز پرستار تجلیل شدند و از تلاش‌های این قشر زحمت‌کش قدردانی به عمل آمد.

وی با اشاره به وضعیت پرداخت کارانه پرستاران افزود: از سال ۱۴۰۳ که تأخیر کارانه تا ۱۱ تا ۱۲ ماه داشتیم، خوشبختانه این تأخیر اکنون به ۶ ماه کاهش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل با اشاره به جذب نیروی انسانی ادامه داد: سال گذشته نزدیک ۴۵۰ نفر مجوز برای جذب پرستاران و کادر فوریت‌های پزشکی دریافت کردیم و امسال نیز بالغ بر یک هزار نفر مجوز درخواست کرده‌ایم.

داورنیا یادآور شد: توسعه نیروی انسانی در حوزه پرستاری و فوریت‌های پزشکی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و کاهش فشار کاری بر کارکنان نظام سلامت دارد و تلاش می‌شود این روند با جدیت ادامه یابد.