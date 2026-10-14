دهها طرح عمرانی زیربنایی، آموزشی، صنعتی و تولیدی در مجموع با هزینه ۴۰ هزار و ۹۰۸ میلیارد تومان به صورت تصویری بر خط با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور در آذربایجان شرقی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، امروز در نشست فعالان اقتصادی با معاون اجرایی رئیس جمهور نیروگاه خورشیدی ۱۲۰ مگاواتی با هدف رفع ناترازی برق با ۱۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس افتتاح شد.

این طرح شامل نصب ۱۶۸ هزار و ۹۴۸ صفحه خورشیدی در زمینی به وسعت ۲۰۰ هکتار است که شامل ۴۰ هزار و ۵۶۰ عدد ترینا ۷۰۵ وات، ۱۵ هزار و ۶۰۰ عدد ترینا ۷۱۰، ۵۸ هزار و ۹۶۸ عدد جینکو ۷۱۰ و ۵۳ هزار و ۸۲۰ عدد جینکو ۷۱۵ می‌شود.

همچنین این نیروگاه دارای ۲ عدد پست موبایل ۶۳ مگاواتی ۱۳۲ کیلوولت به ۳۳ کیلوولت و ۱۳ عدد ترانس کمپکت ۹ مگاواتی ۳۳ کیلوولت است. ظرفیت تولید این نیروگاه ۱۲۰ مگاوات، اشتغالزایی ۳۰ نفر و ارزش سرمایه گذاری آن، سرمایه گذاری ۱۱ هزار میلیارد تومان است.

کارخانه گلوکز و نشاسته شرکت تولید مواد غذایی با سرمایه گذاری ریالی ۱۰۰۰ میلیارد تومان و سرمایه‌گذاری ارزی ۴۲ میلیون دلار، به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده گلوکز و نشاسته در شمال‌غرب کشور در شبستر به بهره برداری رسید. این پروژه با ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن در سال و در مساحتی به وسعت ۲۰ هزار مترمربع اجرا شده است. اشتغال‌زایی این کارخانه ۲۷۰ نفر مستقیم و ۱۵۰ نفر غیرمستقیم اعلام شدهاست.

واحد تولیدی فناوری جوش آذربایجان بعد از ۱۳ سال توقف به چرخه تولید بازگشت و با ۱۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرک شهید سلیمی افتتاح شد. محصول تولیدی آن الکترود‌های جوشکاری، سیم مفتول و میخ فولادی است. اشتغال‌زایی این واحد ۱۱۰ نفر مستقیم اعلام شده و مبلغ ۴۵ میلیارد تومان از محل منابع معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از طریق بانک توسعه تعاون به این پروژه اختصاص یافته است. ظرفیت تولید فاز فعلی این واحد ۱۰ هزار تن الکترود جوشکاری، ۲ هزار تن سیم جوش و ۲ هزار تن میخ فولادی در سال است.

۲۸ طرح آموزشی و نهضت مدرسه‌سازی؛ ۱۳۳ کلاس درس با ۷۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

سال شروع این طرح ۱۴۰۳ و محل اجرای آن سطح استان است. محل تأمین اعتبار آن نیز اعتبارات دولتی، کمک‌های خیران و مشارکت‌های مردمی عنوان شده است و ۳۵ درصد اعتبار این پروژه با مشارکت خیران تأمین شده است.

در اجرای سیاست‌های کلان «عدالت در توسعه فضا‌های آموزشی» افزایش سرانه فضای آموزشی استان از ۵/۷۰ مترمربع به ۵/۷۴ مترمربع، جلب مشارکت‌های عمومی و امیدآفرینی در سطح استان، جلوگیری از مهاجرت به کلان‌شهر‌ها به علت کاهش محرومیت و ایجاد بستر رشد فرهنگی از مهم‌ترین دستاورد‌های این پروژه است.

پل شهدای قره‌داغ افتتاح شد؛ این گره‌گشایی از ترافیک شرق تبریز با ۷۵۰ میلیارد تومان در مسیر ترانزیت شمال‌شرق استان صورت گرفت.