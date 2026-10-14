در پی حمله تروریستی افراد مسلح به خودروی نیروی انتظامی در شهرستان مهرستان در جنوب شرقی سیستان و بلوچستان، یک مامور پلیس پس از انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: در پی اقدام کوردلانه و تروریستی افراد مسلح در حمله به خودروی پلیس در شهرستان مهرستان، گروهبان یکم «محمدعلی شهریاری» به شهادت رسید.

طبق این گزارش، مزدوران تروریست به خودروی پلیس حمله کردند، اما ماموران انتظامی در برابر این حمله ایستادگی کرده و با مهاجمان درگیر شدند و در نهایت، مهاجمان مسلح مجبور به فرار از صحنه درگیری شدند.

این شهید والامقام متاهل و متولد ۱۳۸۰/۰۹/۲۱ در شهرستان زابل بوده است.