به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان، وام تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ۷ میلیون تومان، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای ۱۰ میلیون تومان و دکتری تخصصی، دکتری مستقیم و دستیاری ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.

این مبالغ برای دانشجویان متأهل به‌ترتیب ۱۴، ۲۰ و ۳۰ میلیون تومان خواهد بود.

میزان وام شهریه نیز برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ۵ میلیون تومان، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای ۷ میلیون تومان و دکتری تخصصی ناپیوسته ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است.

بر اساس این اعلام، وام ضروری برای ازدواج و تولد فرزند ۲۰ میلیون تومان و برای مواردی از جمله حوادث، بیماری‌های خاص، تهیه لوازم کمک‌آموزشی و بلایای طبیعی ۱۵ میلیون تومان است.

همچنین وام عتبات عالیات پنج میلیون تومان در نظر گرفته شده که با تشخیص رئیس صندوق، این مبلغ به ۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.