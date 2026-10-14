از پوستر سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این برنامه با حضور پیشکسوتان تئاتر استان همدان و مرضیه برومند دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این مراسم گفت: طرح پوستر با یاد کودکان میناب دارای جزئیاتی همچون دست خط کودکانه و دفتر مشق این شهدا و چهره «ماکان» با دسته گلی در دست است.

سید محمد رضا جوادی افزود: رنگ پوستر به رنگ آبی با پیام صلح و دوستی طراحی شده است، به امید اینکه جهانی عاری از جنگ داشته باشیم و هیچ کودکی در هیچ جای جهان قربانی جنگ نشود.

سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ۸ تا ۱۳ آذر در استان همدان برگزار می‌شود.