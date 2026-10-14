به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی با اشاره به سطح زیرکشت این محصول در استان، گفت: در حال حاضر چهار و هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی باغی چهارمحال و بختیاری به کشت انگور اختصاص یافته است که این میزان حدود ۹ درصد از کل باغات استان را شامل می‌شود و نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه این محصول در اقتصاد کشاورزی منطقه است.

وی شهرستان کیار و به‌ویژه منطقه گهرو را به عنوان قطب اصلی تولید انگور معرفی کرد و افزود: خوشبختانه با فعالیت یک واحد صنعتی مهم صنایع تبدیلی در این منطقه، بخش قابل‌توجهی از نیاز استان به فرآوری انگور مرتفع شده است؛ با این حال، با توجه به حجم تولید، توسعه زیرساخت‌های تکمیلی و افزایش ظرفیت صنایع فرآوری همچنان یک ضرورت جدی برای تکمیل زنجیره ارزش محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با تبیین چالش‌های اساسی این حوزه، گفت: مشکل عمده باغات فعلی، تکیه بر ارقام دیررس است که موجب می‌شود محصول در زمانی به بازار عرضه شود که کشش و تقاضای لازم در بازار مصرف کاهش یافته است. این عدم انطباق زمانی با نیاز بازار، بهره‌وری اقتصادی کشاورزان را تحت‌الشعاع قرار داده که نیازمند اصلاح ساختار باغات است.

بهرامی با تأکید بر آغاز اقدامات اجرایی برای برون‌رفت از این چالش، گفت: طرح‌های مختلفی برای اصلاح نژاد باغات از طریق پیوند و جایگزینی ارقام در حال انجام است. هدف ما این است که با بهره‌گیری از ارقام زودرس، بازارپسند و دارای عملکرد بالا در واحد سطح، هم باغات موجود را اصلاح کنیم و هم در احداث باغات جدید، سیاست جایگزینی ارقام را با جدیت دنبال کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم طرح‌های تحقیقاتی و اجرای پروژه‌های مقایسه ارقام، ضمن افزایش بهره‌وری اقتصادی در باغات انگور، شاهد تثبیت جایگاه استان در عرضه محصولات باکیفیت و مطابق با استاندارد‌های بازار باشیم تا کشاورزان از این تغییر الگوی کشت، بهره بیشتری ببرند.