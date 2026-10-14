معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران کشور از انتخاب ۴۵ اثر برگزیده از میان بیش از ۵ هزار اثر ارسالی به هجدهمین جشنواره بانوی کرامت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام حبیب‌الله بابایی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره بانوی کرامت گفت: جشنواره بانوی کرامت فرصتی برای شناسایی و معرفی پژوهشگران و آثار علمی بانوان فرهیخته حوزه‌های علمیه خواهران در قالب کتاب، رساله و پایان‌نامه است تا این آثار در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شوند و زمینه ارتباطات علمی درون حوزه‌های علمیه نیز گسترش یابد.

وی افزود: در این دوره بیش از ۵ هزار اثر در حوزه مطالعات و پژوهش‌های علوم اسلامی دریافت شد که پس از ارزیابی، ۱۲۰ اثر انتخاب شدند و در نهایت ۴۵ اثر به‌عنوان آثار برگزیده معرفی شدند که در این مراسم از صاحبان آنها تقدیر می‌شود.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران کشور با اشاره به تنوع موضوعی آثار منتخب گفت: پژوهش‌های برگزیده موضوعات مختلفی از جمله تفسیر، فقه، کلام، مطالعات بین‌رشته‌ای و علوم انسانی اسلامی را در بر می‌گیرد، همچنین بخشی از برنامه به معرفی دیدگاه‌های رهبر شهید اختصاص دارد.

حجت الاسلام بابایی با بیان اینکه پژوهشگران حاضر در این جشنواره از ۲۱ استان کشور هستند، گفت: حضور بانوان پژوهشگر از استان‌های مختلف نشان می‌دهد فعالیت‌های علمی حوزه‌های علمیه خواهران محدود به شهر‌هایی مانند قم و تهران نیست و بانوان فرهیخته در مناطق مختلف کشور نیز در عرصه پژوهش فعالیت می‌کنند.

وی همچنین از رونمایی مجموعه آثار برگزیده این جشنواره خبر داد و افزود: گزارش آثار منتخب در قالب مجموعه‌ای گردآوری شده است که در این مراسم رونمایی می‌شود.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران کشور در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نوزدهمین جشنواره بانوی کرامت گفت: فراخوان دوره آینده از فردا اعلام خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از جزئیات فراخوان به اطلاعیه‌های اداره کل پژوهش‌های عمومی و پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه‌های علمیه خواهران مراجعه کنند.