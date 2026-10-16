به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت مدیره بازار بین المللی گل و گیاه شهر درچه گفت: برای نوزدهمین سال متوالی به همت خیران و گلخانه داران بازار بین المللی گل و گیاه شهر درچه و همکاری ستاد بازسازی عتبات عالیات استان، در آستانه میلاد حضرت زینب کبری (س)، ضریح مقدس حرم سیدالشهدا (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) و امامزاده بی بی شریفه دختر امام حسین (ع) گل آرایی شد.

علی فولادی با بیان اینکه تمام هزینه‌های مربوطه را خیرین اصفهانی و گلخانه داران بازار بین الملی گل و گیاه شهر درچه تامین کرده‌اند افزود: بیش از ۲۰ نفر در این طرح مشارکت داشته‌اند و همه ساله برای هرچه باشکوه برگزار شدن این مراسم تلاش می‌کنند.

وی گفت: در این ۱۹ سال ۲۳ مرتبه گل به عتبات عالیات ارسال شده است.