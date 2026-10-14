به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز در نشست شورای فضایی در اهواز گفت: تا چند ماه آینده سند الکترونیکی برای تمامی دستگاه‌های دولتی صادر می‌شود.



حسن بابایی افزود: این کار به منظور جلوگیری از هر گونه تقلب یا سوء استفاده انجام می شود و سند الکترونیکی برای تمامی دستگاه‌های دولتی صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر خوزستان از نظر صدور شناسه، رتبه دوم را دارد و انتظار داریم در مدت کوتاهی با افزایش تعداد شناسه‌های یکتا، این جایگاه تثبیت شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به بهره برداری از ساختمان‌های ادارات ثبت اسناد در آغاجاری، بندر امام و هندیجان خاطر نشان کرد: اسناد مالکیت سازمان آب و برق خوزستان، اوقاف و امور خیریه استان، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، میراث فرهنگی، نیشکر هفت تپه و سازمان املاک تملیکی استان صادر و اهدا شده است.

وی با ارجاع به ماده ۱۴ قانون الزام‌ از درخشش استان خوزستان در این حوزه ادامه داد: ۲۵ شناسه جدید یکتا در استان صورت گرفته که این اقدام، عامل اصلی جلوگیری از هرگونه تخلف در حوزه املاک استان خواهد بود.

بابایی صدور ضمانت الکترونیک با همکاری سازمان ثبت و وزارت دارایی را تحول بزرگی در این حوزه دانست و گفت: امروز ۳۰ میلیون داده مربوط به اسناد به صورت الکترونیکی ثبت شده که با این اقدام دستگاه قضا می‌تواند از این فرآیند برای صدور ضمانت استفاده کند.