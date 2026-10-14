مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران از صید بیش از ۵۰۴ تن میگو در ۱۵ روز نخست فصل صید در آب‌های هرمزگان خبر داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، فریبرز رجایی با اشاره به مشارکت ۸۶ فروند شناور لنج میگوگیر در این عملیات گفت: از مجموع میگوی صیدشده، ۲۷۳ تن میگوی سرتیز و ۲۳۱ تن میگوی موزی بوده است.

وی افزود: صید میگو در صیدگاه‌های قشم، بندرعباس، میناب و سیریک، به‌ویژه محدوده سیریک تا تولا در قشم، با مدیریت یکپارچه انجام می‌شود.

رجایی با تأکید بر اهمیت مدیریت فصل صید گفت: رعایت اصول بهره‌برداری و مدیریت ذخایر آبزیان، در حفظ منابع دریایی و پایداری فعالیت صیادان برای نسل‌های آینده نقش مهمی دارد.