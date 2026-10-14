ارتش یمن اعلام کرد: شرکت آرامکو، فرودگاه ریاض و پالایشگاه آرامکو را با موشک‌ها و پهپاد‌های زیاد هدف قرار دادیم.

حمله ارتش یمن به آرامکو و فرودگاه ریاض

حمله ارتش یمن به آرامکو و فرودگاه ریاض

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد:

در پاسخ به حملات عربستان به صنعا و استان‌های آزادشده، عملیات نظامی ویژه‌ای در خاک عربستان انجام شد و در آن سه هدف راهبردی با موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد دقیق هدف قرار گرفتند.

یحیی سریع تاکید کرد: در راستای هشدار‌ها به دشمن سعودی جنایتکار، نیرو‌های مسلح یمن یک عملیات نظامی مهم علیه شرکت آرامکو در ظهران در منطقه شرقی، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و پالایشگاه آرامکو در ریاض هدف حملات ارتش یمن انجام شد.

وی افزود: این عملیات با استفاده از تعداد زیادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد‌ها انجام شد و به‌لطف خداوند، اصابت‌ها دقیق بود و باعث تخریب و آتش‌سوزی در اهداف مورد نظر شد.