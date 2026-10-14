پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، در ادامه اجرای مصوبات سفر وزیر ارتباطات به استان اردبیل، توسعه مرکز رشد اقتصاد دیجیتال، حمایت از شرکت‌های فناور و مشارکت در طرح هوشمندسازی شهر سرعین را در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نشستی با حضور مسئولان پارک علم و فناوری استان اردبیل، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، معاون فناوری استان و مدیر شبکه تاد پارک فاوا، راهکار‌های اجرایی تحقق مصوبات سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به این استان بررسی شد.

یکی از محور‌های اصلی این نشست، راه‌اندازی مرکز رشد توسعه اقتصاد دیجیتال در استان اردبیل بود که در چارچوب مصوبات سفر وزیر ارتباطات و پیگیری‌های مسئولان استان دنبال می‌شود.

بر اساس توافق‌های انجام‌شده، مقرر شد پس از اعلام حوزه‌های تخصصی و اولویت‌دار فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی مسئولان استان، پارک فاوا با همکاری فعالان زیست‌بوم فناوری اطلاعات اردبیل، اقدامات لازم را برای جذب، پذیرش و استقرار شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها انجام دهد.

در بخش دیگری از این نشست، طرح هوشمندسازی شهر سرعین به‌عنوان یکی دیگر از محور‌های همکاری مطرح شد. پارک فاوا نیز آمادگی خود را برای مشارکت در اجرای این طرح با همکاری پارک علم و فناوری استان اردبیل، به‌عنوان متولی پروژه، اعلام کرد.

همچنین پارک فاوا در شهریور امسال به منظور تحقق تأکیدات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر توسعه اقتصاد دیجیتال در استان اردبیل، برنامه اعطای تسهیلات توسعه فناوری را در این استان اجرا کرد.

پیگیری این اقدامات با هدف تحقق مصوبات سفر وزیر ارتباطات، تقویت ظرفیت‌های بومی، حمایت از شرکت‌های فناور و توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در استان اردبیل ادامه دارد.