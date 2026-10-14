قیمت طلا و سکه امروز در بازار مشهد نسبت به روز گذشته، افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با افزایش ۲۲۰ هزار تومانی قیمت نسبت به ظهر دیروز، ۲۵ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت و سکه طرح جدید نیز با سه میلیون تومان افزایش قیمت، به ترتیب ۲۶۳ و ۲۵۵ میلیون تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با یک میلیون تومان افزایش نرخ، ۱۳۹ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه نیز با یک میلیون تومان افزایش قیمت، ۷۴ میلیون تومان فروخته شد.

نرخ هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم بدون تغییر قیمت در بازار مشهد ۴۹۵ هزار تومان داد و ستد شد.