در سالروز تولد شهیده تیارا صادقی، دانش‌آموزی که اشتیاق داشت در پویش آزادی زندانیان مشارکت کند، پدر و مادر شهیده تیارا با اهدای ۱۰۰ میلیون تومان به ستاد مردمی دیه استان ، نیت خیر دخترشان را دنبال کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد؛ میلاد صادقی و همسرش نادیا طهرانی، پدر و مادر شهیده دانش‌آموز تیارا صادقی که در جریان جنگ تحمیلی چهل‌روزه به شهادت رسید، همزمان با سالروز تولد دختر شهیدشان با حضور در این ستاد، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی دو زندانی جرائم غیرعمد اهدا کردند؛ اقدامی نیکوکارانه که در راستای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره تیارا و تحقق نیت خیر او برای کمک به دیگران انجام شد.

پدر و مادر شهیده تیارا صادقی در تشریح انگیزه این اقدام اظهار داشتند: تیارا دانش‌آموز مدرسه دخترانه امام حسین (ع) بود و زمانی که پاکت‌های مربوط به گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت تا در این امر خیر مشارکت کنند، او نیز بسیار مشتاق بود سهمی در این کار خداپسندانه داشته باشد؛ اما با آغاز جنگ چهل‌روزه و غیرحضوری شدن مدارس، این فرصت برای او فراهم نشد.

آن‌ها با اشاره به شهادت دخترشان در جریان جنگ افزودند: متأسفانه پس از آن نیز، پیش از آنکه تیارا فرصت مشارکت در این پویش را پیدا کند، بر اثر شوک و ترس ناشی از جنگ جان خود را از دست داد و امروز که سالروز تولد اوست، تصمیم گرفتیم با اهدای مبلغ صد میلیون تومان برای آزادی دو زندانی جرائم غیرعمد، نیتی را که دخترمان برای انجام آن اشتیاق داشت، محقق کنیم تا ثواب این کار خیر به روح تیارا عزیزمان برسد.

این اقدام، روایت نیتی است که در روز‌های دشوار جنگ ناتمام ماند، اما در سالروز تولد تیارا با تصمیم پدر و مادرش جان تازه‌ای گرفت؛ نیتی که می‌تواند به رهایی دو انسان از بند زندان و بازگشت آنان به کنار خانواده‌هایشان منتهی شود، به این ترتیب، سالروز تولد این دانش‌آموز شهید با اقدامی ماندگار برای گره‌گشایی از زندگی دو خانواده همراه شد؛ خانواده‌هایی که چشم‌انتظار فرصتی دوباره برای در کنار هم بودن هستند.