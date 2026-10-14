­بورس کالای ایران، امروز چهارشنبه ۲۲ مهرماه، میزبان عرضه ۴۵۶ هزار و ۶۴۸ تن انواع محصول صنعتی، معدنی، پتروشیمی و سیمان در تالار‌های مختلف است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز ۲۷۷ هزار و ۳۰۸ تن محصول شامل ۱۳۰ هزار و ۱۰۲ تن سیمان، ۹۰ هزار و ۲۹۵ تن قیر، ۴۰ هزار تن کنسانتره مس، ۶ هزار تن گوگرد، ۵ هزار تن کلینکر، ۴ هزار تن مس، یک هزار و ۴۰۰ تن مواد شیمیایی، ۴۱۱ تن عایق رطوبتی و ۱۰۰ تن مولیبدن در تالار صادراتی کیش عرضه می‌شود.

تالار صنعتی و معدنی همچنین میزبان عرضه ۱۲۳ هزار و ۱۰۹ تن محصول است. ۱۲۲ هزار و ۷۸۶ تن فولاد، ۱۵۰ تن مس، ۱۳۵ تن آلومینیوم و ۳۸ تن کنسانتره فلزات گرانبها روی میز فروش می‌رود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی نیز ۴۸ هزار و ۹۲۲ تن محصول شامل ۴۴ هزار و ۵۷۳ تن مواد شیمیایی، ۳ هزار و ۳۵۰ تن قیر و ۹۹۹ تن مواد پلیمری روی تابلو می‌رود.

تالار فرعی هم میزبان عرضه ۷ هزار و ۳۰۹ تن محصول است.