شبکه‌های قرآن و معارف و دو سیما در روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه، با پخش مستند‌های «ابرار» و «عروس لبنان» به روایت سیره علمی و عملی آیت‌الله فاضل لنکرانی و زندگی شهیده معصومه کرباسی می‌پردازند.

پخش مستند‌های «ابرار» و «عروس لبنان» از شبکه‌های قرآن و دو سیما

پخش مستند‌های «ابرار» و «عروس لبنان» از شبکه‌های قرآن و دو سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه مستند «ابرار» به تهیه‌کنندگی گروه علوم قرآنی شبکه قرآن و معارف سیما، روز پنجشنبه ساعت ۸:۴۵ صبح با بازخوانی ابعاد علمی و حوزوی زندگی آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی روی آنتن می‌رود و تکرار آن روز جمعه ساعت ۲۰:۳۰ پخش خواهد شد.

همچنین مستند «عروس لبنان» به کارگردانی مهدیه‌سادات محور و تهیه‌کنندگی احمد شفیعی، محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج تولید خانه هنری رسانه‌ای دیما ، پنجشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۱۸:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

این مستند با بهره‌گیری از دست‌نوشته‌های شخصی، روایتی صمیمی از زندگی شهیده معصومه کرباسی، مادر پنج فرزند و از شهدای ایرانی حملات رژیم صهیونیستی به لبنان در پاییز ۱۴۰۳ را به نمایش می‌گذارد.

شهیده معصومه کرباسی، در پاییز ۱۴۰۳ در جریان حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، به همراه همسرش که از نخبگان حوزه فناوری اطلاعات بود، به شهادت رسید.