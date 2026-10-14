برای اجرای دقیق مصوبات مربوط به صیانت از ارزش‌های فرهنگی و برخورد با هنجارشکنی در حوزه حجاب و عفاف، بازرسی‌های گسترده‌ای از اصناف، ادارات دولتی و مراکز درمانی در سراسر استان چهارمحال و بختیاری آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، با تصویب مصوبه جدید مبنی بر برخورد با تخلفات مربوط به پوشش و رعایت موازین حجاب، نشست هماهنگی مشترک رابطان خبری و مسئولان بازرسی نهاد‌های مختلف استان برگزار شد.

هدف از این گردهمایی، یکپارچه‌سازی فرآیند نظارت و ایجاد هماهنگی کامل میان تمامی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای دقیق مفاد این مصوبه است.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، تیم‌های بازرسی و نظارتی به‌صورت دوره‌ای و ناگهانی از واحد‌های تجاری (اصناف)، نهاد‌های اداری و همچنین مراکز درمانی استان بازدید خواهند کرد تا میزان پایبندی به ضوابط مربوط به حجاب و عفاف را بررسی کنند.

در این نشست، بر این نکته تأکید شد که اجرای این مصوبه با هدف حفظ سلامت فرهنگی جامعه و رعایت موازین قانونی در محیط‌های عمومی و اداری صورت می‌گیرد و برخورد با هرگونه هنجارشکنی در این حوزه، با قاطعیت و طبق سلسله‌مراتب قانونی انجام خواهد شد.