معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، بر ضرورت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی و مقیاس کوچک با هدف افزایش تاب‌آوری شبکه برق، کاهش تلفات و تأمین پایدار انرژی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمدنژاد سیگارودی همزمان با دومین روز برگزاری هشتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه‌های خورشیدی ایران، با اشاره به روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان اظهار کرد: نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک و انشعابی، به‌ویژه در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعتی و روستایی، به یکی از محور‌های مهم توسعه صنعت برق تبدیل شده‌اند و کشور‌های پیشرو جهان با برنامه‌ریزی هدفمند، سهم قابل‌توجهی از ظرفیت تولید برق خود را به این نیروگاه‌ها اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه تولید برق در محل مصرف، وابستگی به شبکه‌های گسترده انتقال و توزیع را کاهش می‌دهد، افزود: امکان نصب نیروگاه‌های خورشیدی در پشت‌بام ساختمان‌ها، بالکن‌ها، سقف پارکینگ‌ها و واحد‌های صنعتی، فرصت مناسبی برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز مشترکان و کاهش تلفات شبکه فراهم می‌کند. همچنین توسعه این نیروگاه‌ها می‌تواند در افزایش پایداری تأمین برق هنگام بروز بحران نقش مؤثری داشته باشد.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا با اشاره به محدودیت‌های احتمالی تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل زمستان، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی را یکی از راهکار‌های مهم برای کاهش فشار بر شبکه برق دانست و بر ضرورت استفاده از سامانه‌های هیبریدی و ذخیره‌ساز‌های انرژی، به‌ویژه در مراکز اداری و خدماتی، برای استمرار ارائه خدمات در زمان قطعی برق تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به سازوکار‌های تأمین مالی نیروگاه‌های انشعابی گفت: قرارداد‌های خرید تضمینی برق موضوع ماده ۶۱ و عرضه برق در تابلوی سبز بورس انرژی، از جمله روش‌های مورد استفاده برای حمایت از توسعه این نیروگاه‌ها هستند. در همین راستا، استفاده از ظرفیت تجمیع‌کنندگان و خرده‌فروشان برق و تسهیل انعقاد قرارداد میان فعالان بخش خصوصی و متقاضیان، از راهکار‌های مورد بررسی برای تسریع توسعه این سامانه‌ها و تسهیل فروش برق تولیدی است.

محمدنژاد سیگارودی با اشاره به آخرین آمار نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی کشور اظهار کرد: بیش از ۵۰ هزار سامانه خورشیدی انشعابی، عمدتاً در بخش‌های حمایتی و غیرحمایتی، در کشور فعال هستند و مجموع ظرفیت آنها از ۶۶۴ مگاوات فراتر رفته است.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا در ادامه، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی را از دیگر ظرفیت‌های مهم کشور برشمرد و گفت: بر اساس توافق‌های انجام‌شده با وزارت صنعت، معدن و تجارت، استفاده از سقف سوله‌های صنعتی، زمین‌های داخل شهرک‌ها، اراضی مجاور و در صورت نیاز سایر زمین‌های مستعد، برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در اولویت قرار گرفته است.

به گفته وی، بررسی‌های انجام‌شده حاکی از وجود حدود ۴ هزار هکتار ظرفیت در سقف سوله‌های صنعتی و ۴ تا ۵ هزار هکتار زمین در داخل شهرک‌های صنعتی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است؛ ظرفیتی که می‌تواند به تأمین برق صنایع و کاهش فشار بر شبکه کمک کند.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا همچنین از ظرفیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی در بخش کشاورزی خبر داد و افزود: امکان توسعه دست‌کم ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در انشعاب‌های کشاورزی با ظرفیت‌های ۵۰ و ۱۰۰ کیلووات وجود دارد. توسعه این سامانه‌ها در ادارات دولتی، مدارس و صنایع کوچک نیز از دیگر محور‌های مورد پیگیری است.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی پیش از وقوع بحران، خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری کارشناسی و برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند زمینه افزایش آمادگی کشور در مواجهه با محدودیت‌های احتمالی تأمین برق را فراهم کند و ظرفیت بخش خصوصی را در مسیر توسعه پایدار صنعت برق به کار گیرد.

محمدنژاد سیگارودی در پایان، با اشاره به تجربه اجرای نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی در جنوب استان کرمان بیان کرد: بر اساس گزارش ارائه‌شده، نیروگاه‌هایی با ظرفیت مجموع ۴ مگاوات توانسته‌اند در ساعات روز حدود ۶۴ درصد از تقاضای برق خانگی منطقه مورد بررسی را پوشش دهند؛ تجربه‌ای که اهمیت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس و پراکنده را در تأمین برق نزدیک به محل مصرف نشان می‌دهد.