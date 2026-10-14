به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فریبا کاهنی گفت: آیین بیاض‌خوانی از سنت‌های دیرینه عزاداری در روستای بمرود شهرستان زیرکوه است که با تکیه بر اشعار حماسی و روایت منظوم وقایع کربلا، نسل به نسل حفظ شده و همچنان در ایام محرم برگزار می‌شود.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: این آیین در دهه نخست محرم، از شب اول تا دوازدهم این ماه، به‌ویژه در شب و روز تاسوعا و عاشورا، در مساجد و حسینیه‌های روستای بمرود برگزار می‌شود و جلوه‌ای از باور‌های مذهبی، فرهنگ بومی و سنت‌های عزاداری مردم این منطقه به شمار می‌رود.

او ادامه داد: شاعران بومی روستای بمرود، وقایع کربلا را در قالب اشعار حماسی سروده و در دفتر‌هایی گردآوری کرده‌اند که به آنها «دیوان» یا «بیاض» گفته می‌شود. نام این آیین نیز از همین دفتر‌های شعر گرفته شده است.

کاهنی با اشاره به شیوه برگزاری این مراسم اظهار کرد: در مجالس مردانه، یکی از حاضران اشعار را از روی بیاض می‌خواند و دیگر شرکت‌کنندگان، شاه‌بیت‌ها را به‌صورت جمعی تکرار می‌کنند. این مراسم به شکل نشسته برگزار می‌شود و شیوه اجرای آن با برخی دیگر از آیین‌های رایج عزاداری تفاوت دارد.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی بیان کرد: در مجالس زنانه نیز یکی از زنان از بالای منبر اشعار مربوط به واقعه کربلا را می‌خواند و سایر حاضران به آن گوش می‌سپارند.

او با اشاره به شیوه انتقال این سنت خاطرنشان کرد: بیاض‌خوانی از آیین‌هایی است که حفظ و انتقال آن در طول نسل‌ها، به‌ویژه از پدران به پسران، نقش مهمی در تداوم این میراث فرهنگی داشته است. اجرای این آیین در مجالس مردانه بر عهده مردان است و استمرار آن، بیانگر پیوند عمیق مردم منطقه با باور‌ها و سنت‌های مذهبی نیاکانشان است.