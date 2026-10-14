وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ابلاغ احکام تعرفه‌های پرستاری از آبان‌ماه و برگزاری آزمون استخدامی چهار هزار نفر از کادر درمانی از آذرماه خبر داد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احمد میدری در مراسم بزرگداشت روز پرستار، ضمن تبریک این روز به پرستاران، ابراز امیدواری کرد که کادر پرستاری همچنان در خدمت به مردم موفق باشند و با فراهم شدن شرایط بهتر، خدمات شایسته‌تری به مردم ارائه دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه خود در دوره دبیری شورای بیمه درمان، برای توضیح اهمیت پرستاری به تفاوت میان مفهوم «تنظیم‌گری» در بخش‌های مختلف و مفهوم «استواردشیپ» در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: در بررسی معنای این واژه در زبان انگلیسی، با تعبیری درباره مراقبت و خدمت در حوزه درمان مواجه شدم؛ گویی کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، وظیفه‌ای الهی بر عهده دارند. مراقبت از بیمار و همراهی با او، کاری ارزشمند و الهی است و امیدوارم ما نیز بتوانیم وظیفه خود را در فراهم کردن فضای بهتر برای کادر درمان انجام دهیم.





مراقبت پرستاران به اندازه عمل جراحی اهمیت دارد





میدری در ادامه با یادآوری خاطره‌ای از دوران جنگ تحمیلی هشت ساله گفت: در آن زمان، مجروحی از جبهه به تهران منتقل شده بود، اما امکان نگهداری و درمان او در تهران فراهم نبود و بیمار را به شیراز انتقال دادند. در شیراز، بحث بر سر قطع پای این مجروح بود، اما یکی از پرستاران معتقد بود که با مراقبت مستمر می‌توان از قطع عضو جلوگیری کرد.





وی افزود: با مراقبت‌های همان پرستار، نیازی به انجام عمل جراحی نیز پیش نیامد و درمان به‌خوبی پیش رفت. همه ما تجربه‌هایی از این دست داریم که نشان می‌دهد اهمیت پرستار کمتر از پزشک و جراح نیست. مراقبت‌های پیش و پس از جراحی به اندازه خود عمل جراحی اهمیت دارد و می‌تواند هزینه‌های درمان را نیز کاهش دهد.





وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر روشن بودن اهمیت پرستاری، به مشکلات نظام پرداخت در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: با وجود اهمیت این حرفه، محدودیت‌های مالی کشور بر نظام پرداخت خدمات درمانی اثر گذاشته است. یکی از مسائل موجود، تفاوت پرداخت‌ها میان پزشکان، متخصصان، فوق‌تخصص‌ها و پرستاران است؛ در کنار آن، هزینه‌هایی که برای تجهیزات پزشکی پرداخت می‌شود نیز بخش دیگری از مشکلات این حوزه را تشکیل می‌دهد.





نقش پرستاران در ارتقای سلامت و کاهش هزینه‌های درمان





میدری با اشاره به تجربه ایران در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله گفت: ایران در آن دوره، بر اساس برخی شاخص‌های بین‌المللی، جهش قابل توجهی در امید به زندگی داشت. بررسی‌ها نشان می‌داد بهورزان و پرستاران در اقصی نقاط کشور در این پیشرفت نقش مؤثری داشته‌اند؛ نقشی ایفای آن، در عدم فناوری یا دارو‌های خاص بود و مراقبت و در این شرایط حضور نیرو‌های سلامت در نقاط مختلف کشور اهمیت زیادی داشت.





وی با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر اصلاحات در شیوه ارائه خدمات درمانی افزود: اصلاحاتی مانند استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌تواند جایگاه سطح نخست ارائه خدمات سلامت را روشن‌تر کند. در چنین ساختاری، پرستاران و پزشکان می‌توانند با مراقبت به‌موقع و پیشگیری، از افزایش هزینه‌های درمان جلوگیری کنند.





وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با تغییر نگاه به نظام سلامت و توجه بیشتر به پیشگیری و نیروی انسانی، باید بتوانیم وضعیت بهتری برای مردم و کسانی که در خط مقدم پیشگیری فعالیت می‌کنند فراهم کنیم و با هزینه‌های عادلانه‌تر به اهداف درمانی دست یابیم.





احیای اداره پرستاری در سازمان تأمین اجتماعی





میدری با اشاره به اقدامات همکاران خود در سازمان تأمین اجتماعی گفت: در این سازمان، سیاست‌گذاری‌ها و اقداماتی در همین مسیر طراحی شده است که یکی از آنها احیای اداره پرستاری در سطح ستاد و تمام استان‌هاست. همچنین احیای این ساختار می‌تواند زمینه رسیدگی منسجم‌تر به امور پرستاری، شناسایی کمبود‌ها و اتخاذ به‌موقع تصمیم‌های لازم را فراهم کند. این تغییر ساختاری همچنین بستری برای اصلاح جایگاه نیرو‌هایی است که با مراقبت، پیشگیری و مداخله به‌هنگام، از افزایش هزینه‌های درمان جلوگیری می‌کنند.

تعرفه‌های پرستاری؛ گامی در مسیر جبران خدمات





وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بحث تعرفه‌های پرستاری گفت: در زمان بررسی این موضوع در شورای عالی درمان، موافقت کاملی با این سیاست نداشتم؛ زیرا به اعتقاد من، نظام پرداخت در حوزه درمان باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که جبران خدمات نیرو‌های این بخش به شکل مناسب‌تری انجام گیرد.





میدری افزود: در برخی کشورها، پزشک لزوماً به ازای هر خدمت دستمزد دریافت نمی‌کند، بلکه برای ساعات کاری خود حقوق می‌گیرد؛ برای مثال، پزشک هشت ساعت کار می‌کند و دستمزد متناسب با آن دریافت می‌کند. اما در ایران، پرداخت به ازای هر خدمت رواج دارد و این شیوه می‌تواند زمینه‌ساز رفتار‌های نامناسب در نظام درمان باشد. تا زمانی که نتوانیم سطح درآمد مناسبی برای بخش درمان فراهم کنیم، تعرفه‌های پرستاری می‌تواند سیاستی مؤثر برای جبران بخشی از خدمات این گروه باشد. انجمن‌های پرستاری نیز از دهه ۱۳۹۰ پیگیر اجرای این موضوع بوده‌اند.





میدری با اشاره به روند اجرای تعرفه‌های پرستاری گفت: این طرح حدود دو سال است که در وزارت بهداشت اجرا می‌شود و در سازمان تأمین اجتماعی نیز احکام مربوط از آبان‌ماه ابلاغ خواهد شد.





برگزاری آزمون استخدامی چهار هزار نفر از کادر درمانی در آذرماه





وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه استخدام نیرو‌های جدید در حوزه درمان خبر داد و گفت: در آذرماه آزمون استخدامی برای جذب چهار هزار نفر از کادر درمانی برگزار می‌شود و نیرو‌های جدید از اول فروردین‌ماه به مجموعه اضافه خواهند شد. امیدواریم فرایند جذب نیرو‌های جدید کمبود نیروی انسانی در حوزه درمان رفع شود.