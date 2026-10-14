تیم تیراندازی خواهران سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) استان قم در مسابقات فرهنگی ورزشی خواهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در مجموع رشته‌های تفنگ و تپانچه به مقام نخست کشور دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مسابقات فرهنگی ورزشی خواهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تیم تیراندازی خواهران سپاه امام علی بن ابی‌طالب(ع) استان قم، در مجموع رشته‌های تفنگ و تپانچه به مقام نخست کشور دست یافت.

در این رقابت‌ها، تیم حفاظت اطلاعات تهران بزرگ عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و تیم سازمان حفاظت اطلاعات سپاه کشور در جایگاه سوم ایستاد.

ترکیب تیم تیراندازی قم در این مسابقات شامل زینب فراهانی و فاطمه قربانی در بخش تفنگ و زهرا سعادتمند و زینب خدادمطلق در بخش تپانچه بود.

هدایت تیم خواهران پایور سپاه قم بر عهده خانم علی‌اکبرلو و سرپرستی آن بر عهده خانم طراوتی، مدیر ورزش خواهران سپاه استان قم، بود. نمایندگان قم همچنین در بخش تیمی تیراندازی با تفنگ بادی به مقام دوم کشور دست یافتند.

این مسابقات با یادبود شهیده سیده بشری حسینی خامنه‌ای و به میزبانی سپاه آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد و ۱۱۴ نفر در رشته‌های تیراندازی با تفنگ و تپانچه به رقابت پرداختند.