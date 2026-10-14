به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، دیوید پترائوس رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که فرماندهی سنتکام را هم در کارنامه دارد، در نشست «مجمع امنیتی ورشو» گفت پهپاد‌های ایران، مشکلات قابل‌توجهی برای آمریکا ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: اوکراین روزانه از ۱۰ هزار پهپاد استفاده می‌کند. فکر نمی‌کنم ایرانی‌ها این تعداد پهپاد استفاده کرده باشند؛ با این‌حال همین میزان استفاده از پهپاد‌های ایرانی نیز به‌اندازهٔ کافی مشکل‌ساز بوده است.

دیوید پترائوس، پیشتر نیز گفته بود: پایگاه‌های آمریکا در منطقه در پی حملات تلافی‌جویانهٔ موشکی-پهپادی ایران، بی‌استفاده شده‌اند.