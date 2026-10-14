به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما سردار حسین رحیمی در نشست صنعتگران و کارآفرینان با مسئولان قضایی و اجرایی با اشاره به تشدید اقدامات پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با قاچاق و احتکار کالا‌های اساسی در شرایط جنگ اقتصادی گفت: با تشکیل قرارگاه اقدام مشترک و همکاری دستگاه‌های مرتبط، میزان کشفیات احتکار کالا‌های اساسی با افزایش قابل توجهی همراه بوده است.

وی همچنین از رسیدگی به حدود هزار و ۱۰۰ پرونده مربوط به تعهدات ارزی خبر داد و افزود: در نتیجه این اقدامات، بیش از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی ایفا شده است.

وی با اشاره به تلاش پلیس برای تسریع در انتقال کالا‌های وارداتی از گمرکات به داخل کشور، تصریح کرد: جلوگیری از رسوب کالا و تسریع در توزیع آن، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی، از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با هشدار به افرادی که اقدام به احتکار یا خودداری از عرضه کالا‌های مورد نیاز مردم می‌کنند، ادامه داد: با اخلالگران نظام اقتصادی، قاچاقچیان و محتکران، با هماهنگی پلیس، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی، برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

وی از مردم خواست تخلفات اقتصادی از جمله قاچاق کالا و سوخت، قاچاق دام، احتکار کالا‌های اساسی و دارو، پول‌شویی و زمین‌خواری را به پلیس اطلاع دهند.

به گفته سردار رحیمی، شماره ۳۰۱۱۰ به‌صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره جرایم و تخلفات است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تأکید بر حمایت از فعالان اقتصادی تصریح کرد: رویکرد اولیه پلیس در نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی، حمایتی و تسهیل‌گرانه است و این پلیس در حوزه‌های تجارت، تولید، اشتغال، واردات و صادرات، وظیفه نظارت بر سلامت فعالیت‌های اقتصادی را بر عهده دارد.

وی با اشاره به ضرورت همکاری پلیس با بخش خصوصی افزود: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های نظارتی و فعالان اقتصادی می‌تواند به رفع مشکلات تولیدکنندگان و بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره اتصال سامانه‌های اقتصادی، از جمله سامانه انبار‌ها به پلیس، گفت: بر اساس قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اطلاعات سامانه‌های اقتصادی باید در اختیار پلیس قرار گیرد و در این زمینه، از نظر قانونی مانعی وجود ندارد.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی افزود: با توجه به حجم بالای مبادلات تجاری، روش‌های سنتی و دستی پاسخگوی نیاز‌های نظارتی نیست و اتصال سامانه‌ها می‌تواند به افزایش دقت و سرعت شناسایی تخلفات کمک کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پاسخ به پرسشی درباره خرید سکه تقلبی از صرافی‌ها گفت: رسیدگی به چنین مواردی، در صورت احراز کلاهبرداری، در حوزه مأموریت پلیس آگاهی قرار دارد و شهروندان می‌توانند موضوع را از طریق مراجع مربوط پیگیری کنند.