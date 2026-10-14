تعداد مراکز ماده ۱۶ سیستان و بلوچستان نیز از ۲ مرکز به ۸ مرکز افزایش یافته که این اقدام، ظرفیت پذیرش مراکز را به ۴.۵ برابر میزان قبلی رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان گفت: طی یک سال گذشته، ظرفیت مراکز ماده ۱۶ سیستان و بلوچستان با افزایش یک‌هزار و ۵۰ نفری، از ۳۰۰ نفر به یک‌هزار و ۳۵۰ نفر رسیده است.

علی ملاشاهی افزود: این توسعه با هدف گسترش خدمات ساماندهی، درمان، مراقبت و بازتوانی افراد واجد شرایط و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شده است تا امکان ارائه خدمات به شمار بیشتری از افراد مشمول فراهم شود.

وی ادامه داد: از مجموع یک‌هزار و ۳۵۰ نفر ظرفیت فعلی مراکز ماده ۱۶ استان، یک‌هزار و ۲۰۰ نفر به مراکز ویژه مردان اختصاص دارد و برای نخستین‌بار، ظرفیت اختصاصی نگهداری، درمان و بازتوانی بانوان نیز در استان ایجاد شده است.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان گفت: در این چارچوب، یک مرکز ویژه بانوان در زاهدان با ظرفیت پذیرش ۷۵ نفر و یک مرکز دیگر در زابل با ظرفیت ۷۵ نفر ایجاد شده که در مجموع، ظرفیت مراکز اختصاصی بانوان را به ۱۵۰ نفر رسانده است.

ملاشاهی با بیان اینکه پذیرش افراد در این مراکز مطابق ضوابط و فرآیند‌های قانونی انجام می‌شود، گفت: خدمات ارائه‌شده در این مراکز شامل درمان، مراقبت، خدمات روان‌شناختی، مشاوره‌ای و توانمندسازی است و هدف از این اقدامات، فراهم کردن زمینه درمان و بازتوانی افراد است.