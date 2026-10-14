معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه‌های دولت برای مدیریت شرایط تحریم و محاصره اقتصادی، تأکید کرد که این وضعیت یک دوره گذار محدود است و دولت با برنامه‌ای مدون و هفت‌بخشی کشور را اداره می‌کند.

مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما، درباره برنامه‌های کشور برای مقابله با محاصره اقتصادی اظهار داشت: هرچند این شرایط موجب زحمات و نگرانی‌هایی برای مردم شده و تلاطم‌هایی را در بازار ایجاد کرده است، اما این موضوع یک دوره گذار محدود خواهد بود.

وی افزود: توسط مقامات دولتی یک برنامه هفت‌بخشی برای اداره کشور در دوره محاصره اقتصادی تهیه شده و مصوبات لازم برای آن اخذ گردیده است. هر یک از این بخش‌ها به دستگاه یا دستگاه‌های خاصی محول شده و اگر اطلاع‌رسانی محدودی در این زمینه صورت گرفته، به دلیل جنبه محرمانگی یا مصلحت نبودن اعلام عمومی آن بوده است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه مجموعه‌های مختلف اقتصادی در دولت با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی در حال پیش بردن این بخش‌ها هستند، تصریح کرد: آثار این اقدامات در آینده‌ای نزدیک‌تر نمایان خواهد شد. همان‌طور که در دوره جنگ نظامی، ایستادگی کشور تضمین‌کننده پیروزی بود، در جنگ اقتصادی نیز آنچه در وهله اول مقاومت کشور را تضمین می‌کند، وعده الهی و باور مردم به صدق وعده الهی است و تمامی تلاش‌های دولت و همراهی مردم نیز در همین راستا کمک‌کننده خواهد بود.

زمانیان در پایان خاطرنشان کرد: برنامه‌های کاملاً مشخصی برای تک‌تک آسیب‌های برنامه‌ریزی‌شده از سوی دشمن، به‌ویژه مسئله محاصره اقتصادی که نگرانی واردکنندگان و تولیدکنندگان را به همراه داشته بود، تدوین شده است. تا به امروز علیرغم هزینه‌های تحمیلی، دشمن ناکام مانده و بسیاری از نیاز‌های اساسی کشور، جریان تأمین کالا‌ها و مواد اولیه تولید با موفقیت انجام شده و این روند تا رفع کامل این محاصره ادامه خواهد داشت.