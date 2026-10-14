فعالیت سامانه بارشی در استان فارس خسارت‌هایی به دنبال داشت و وقوع بارش‌های رگباری شدید در شهرستان فراشبند، ضمن تلف شدن شماری از احشام، مصدومیت یکی از عشایر را بر اثر برخورد صاعقه‌ به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غلامرضا غلامی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس، با اشاره به آغاز بارش‌های شدید از عصر گذشته در استان اظهار کرد: در شهرستان فراشبند ۴۲ میلی‌متر باران بارید که بارش ۲۸ میلی‌متری آن در بازه زمانی کوتاه ۱۵ دقیقه‌ای رخ داد.

بر اثر رعد و برق، یک نفر از عشایر فراشبند دچار برق‌گرفتگی شده و هم‌اکنون در بیمارستان بستری است و این بارش‌های سیل‌آسا همچنین منجر به تلف شدن شماری از احشام دامداران شد.

وی افزود: در فیروزآباد نیز ۱۸ میلی‌متر باران ثبت شد و در کازرون، شدت بارش‌ها به شکستن بسیاری از درختان کهنسال انجامید.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن هشدار‌های هواشناسی گفت: همه دستگاه‌های عضو ستاد بحران موظفند هشدار‌های صادرشده را تا پایین‌ترین سطوح منتقل کنند

وی خاطرنشان کرد که بیمه و مقاوم‌سازی تنها راهکار تاب‌آوری در برابر بلایای طبیعی است و هشدار سطح زرد هواشناسی کماکان برای همه نقاط استان پابرجاست.