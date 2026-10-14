\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0645\u062d\u0645\u062f \u0627\u0644\u0647\u200c\u062f\u0627\u062f \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0639\u0627\u0645\u0644 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0631\u00a0\u062f\u0631 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0632\u06cc\u0632\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644 \u0627\u062a\u0641\u0627\u0642\u0627\u062a \u0628\u0631\u0642 \u0633\u067e\u06cc\u062f\u0627\u0631\u060c \u062f\u0634\u062a\u200c\u0631\u0648\u0645 \u0648 \u06a9\u0648\u0634\u06a9\u060c \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0627\u0644\u0647\u200c\u062f\u0627\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0636\u0645\u0646 \u062f\u0644\u062c\u0648\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0627\u0632 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u0648 \u0632\u062d\u0645\u0627\u062a \u0648\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0631\u0627\u0646 \u062e\u062f\u0645\u062a \u0642\u062f\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u06cc\u0627\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u062c\u0627\u0646\u200c\u0628\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0635\u0646\u0639\u062a \u0628\u0631\u0642 \u0631\u0627 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a.\n\u0645\u0631\u062d\u0648\u0645 \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0632\u06cc\u0632\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0627\u0631\u062f\u06cc\u0628\u0647\u0634\u062a\u200c\u0645\u0627\u0647 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f8\u06f1 \u062f\u0631 \u062d\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0648\u0638\u06cc\u0641\u0647 \u0648 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u0633\u0642\u0648\u0637 \u0627\u0632 \u062a\u06cc\u0631 \u0628\u0631\u0642 \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u062f.