مدیرعامل شرکت توانیر در دیدار با خانواده مرحوم سید عزیزالله رضوی، نیروی جان‌باخته صنعت برق کهگیلویه و بویراحمد، از بررسی رزومه چهار فرزند وی برای استخدام در شرکت برق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر در دیدار با خانواده مرحوم سید عزیزالله رضوی، مسئول اتفاقات برق سپیدار، دشت‌روم و کوشک، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

اله‌داد در این دیدار ضمن دلجویی از خانواده مرحوم رضوی، از خدمات و زحمات وی در دوران خدمت قدردانی کرد و یاد و خاطره این نیروی جان‌باخته صنعت برق را گرامی داشت.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به وضعیت فرزندان این مرحوم، گفت: رزومه هر چهار فرزند بررسی می‌شود و در صورت ارتباط تخصص و شرایط آنان با فعالیت‌های شرکت برق، زمینه استخدام آنها فراهم خواهد شد.