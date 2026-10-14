بررسی رزومه فرزندان سیمبان جانباخته کهگیلویه و بویراحمد برای استخدام
مدیرعامل شرکت توانیر در دیدار با خانواده مرحوم سید عزیزالله رضوی، نیروی جانباخته صنعت برق کهگیلویه و بویراحمد، از بررسی رزومه چهار فرزند وی برای استخدام در شرکت برق خبر داد.
الهداد در این دیدار ضمن دلجویی از خانواده مرحوم رضوی، از خدمات و زحمات وی در دوران خدمت قدردانی کرد و یاد و خاطره این نیروی جانباخته صنعت برق را گرامی داشت.
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به وضعیت فرزندان این مرحوم، گفت: رزومه هر چهار فرزند بررسی میشود و در صورت ارتباط تخصص و شرایط آنان با فعالیتهای شرکت برق، زمینه استخدام آنها فراهم خواهد شد.
مرحوم سید عزیزالله رضوی پنجم اردیبهشتماه سال ۱۳۸۱ در حین انجام وظیفه و بر اثر سقوط از تیر برق جان خود را از دست داد.