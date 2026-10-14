چهار طرح صنعتی و تأمین انرژی تراکتورسازی ایران در نشست فعالان اقتصادی با معاون اجرایی رییس جمهور، با سرمایه‌گذاری ۷۳۷ میلیارد تومانی و ۹.۳ میلیون یورویی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این چهار طرح شامل نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی، خطوط رنگ پودری و مایع، خط جدید ریخته‌گری به روش لاست فوم و خط جدید ماشین‌کاری قطعات پوسته سنتر و گیربکس است.

* نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی

ارزش حال سرمایه‌گذاری این طرح ۴۵۰ میلیارد تومان و ۲.۱ میلیون یورو، اشتغال‌زایی آن ۵ نفر و ظرفیت تولید آن ۱۰ مگاوات است.

اهمیت این پروژه در حل مشکل ناترازی انرژی و کاهش دفعات توقف تولید و توانایی تولید ۱۹۰۰۰ مگاوات ساعت در سال معادل ۱۰ درصد نیاز گروه تراکتورسازی تبریز عنوان شده است.

* خطوط رنگ پودری و مایع

ارزش حال سرمایه‌گذاری این طرح ۸۴ میلیارد تومان و ۱.۸ میلیون یورو، اشتغال‌زایی آن ۶۰ نفر، محصول تولیدی آن قطعات رنگ مایع و پودری و ظرفیت تولید آن قطعات رنگی ۵۰ هزار دستگاه تراکتور در سال است.

افزایش تولید قطعات ورقی رنگی تا ۵۰ هزار دستگاه تراکتور، افزایش کیفیت محصولات، کاهش ۴۰ درصدی مصرف رنگ، افزایش ۶۰ درصدی بهره‌وری، بازیافت ۹۸ درصد ضایعات مصرف رنگ، افزایش سلامت نیروی انسانی و کاهش آلایندگی زیست‌محیطی از مهم‌ترین دستاورد‌های این پروژه است.

*خط جدید ریخته‌گری به روش لاست فوم

ارزش حال سرمایه‌گذاری این طرح ۱۹۵ میلیارد تومان و ۱.۵ میلیون یورو، اشتغال‌زایی آن ۲۱ نفر، محصول تولیدی آن قطعات ریخته و ظرفیت تولید آن ۸۰۰۰ تن در سال است.

افزایش تولید، کاهش قیمت تمام‌شده، تولید محصولات پیچیده، کاهش آلایندگی زیست‌محیطی، کاهش مصرف انرژی، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار از مزایای این پروژه عنوان شده است.

* خط جدید ماشین‌کاری قطعات پوسته سنتر و گیربکس

ارزش حال سرمایه‌گذاری این طرح هشت میلیارد تومان و ۳.۹ میلیون یورو، اشتغال‌زایی آن ۲۲ نفر، محصول تولیدی آن ماشین‌کاری قطعات سنتر و گیربکس و ظرفیت تولید آن ۱۸۰۰۰ قطعه در سال است.

افزایش تولید، افزایش کیفیت، خودکفایی و جلوگیری از خروج ارز به ارزش ۸ میلیون یورو در سال، مدیریت بهای تمام‌شده و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین دستاورد‌های این پروژه است.