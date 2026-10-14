شبکه آموزش سیما در برنامه‌های «رویش» و «دکتر سلام»، روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه به موضوعات الگوی کشت ملی محصولات کشاورزی و راه‌های درمان جوش و آکنه می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «رویش» به تهیه‌کنندگی هادی خدادی و اجرای زهرا حاجیعلی، روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه حوالی ساعت ۱۹:۰۰ با حضور دکتر علیرضا نیکویی مسئول کمیته تدوین و دبیر نظارت الگوی کشت ملی به تبیین ضرورت و اهمیت رعایت الگوی کشت ملی محصولات کشاورزی می‌پردازد.

همچنین برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، ساعت ۱۳:۰۰ امروز با اجرای دکتر محمد طهماسبی و حضور دکتر سیدمسعود داودی متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ، علل و روش‌های درمان جوش و آکنه را بررسی می‌کند.