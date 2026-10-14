مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: صنایع فولادی خراسان رضوی از منظر توسعه یک فرصت محسوب می‌شوند، اما از نظر مصرف آب می‌توانند تهدیدی جدی باشند.

احمد قندهاری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در مدیریت منابع آب افزود: بسیاری از مسائل حوزه آب در ساختارهای اداری موجود متولی مشخصی ندارند و سال‌ها میان دستگاه‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شود؛ بنابراین باید نظام جمع‌بندی و حل مسائل بیش از گذشته به مردم و تشکل‌های تخصصی واگذار شود.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه همزمان به فرصت‌ها و تهدیدهای حوزه آب افزود: در مدیریت منابع آب باید ظرفیت‌های موجود را به‌درستی شناخت و از فرصت‌ها برای حل مسائل استفاده کرد؛ در همین چارچوب، صنایع فولادی خراسان رضوی از منظر توسعه یک فرصت محسوب می‌شوند، اما از نظر مصرف آب می‌توانند تهدیدی جدی باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: وجود منابع مالی در صنایع، امکان مطالبه‌گری و همکاری قانونی با این بخش را فراهم می‌کند و باید از ظرفیت‌های موجود برای مدیریت بهتر منابع آب استفاده کرد.

وی با اشاره به نقش قانون در حمایت از منابع آب و حقوق کشاورزان گفت: در برخی موارد، قانون از کشاورزان حمایت کرده و از تخصیص آب شیرین به برخی صنایع جلوگیری شده است. اکنون نیز باید نمایندگان دولت و کشاورزان در کنار یکدیگر قرار گیرند و با بررسی همه‌جانبه مسائل، برای بهبود وضعیت آب استان راهکار ارائه کنند.

قندهاری با بیان اینکه فعالیت در این عرصه ساده نیست، بر استمرار گفت‌وگو و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های مردمی تأکید کرد و افزود: برگزاری نشست‌های مشابه در شهرستان‌ها می‌تواند به تداوم این گفت‌وگوها و مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های حوزه آب کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای مدیریت مشارکتی منابع آب اظهار کرد: طرح‌های سازگار با کم‌آبی و شورای حفاظت از منابع آب از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این مسیر کمک‌کننده باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: دستورالعمل مدیریت مشارکتی، انعطاف‌پذیر و قابل بازنگری است و در صورت شناسایی ایراد یا اشکال، امکان اصلاح و چاره‌جویی در آن وجود دارد.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش نقش کشاورزان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بخش کشاورزی گفت: کشاورزان باید در زمینه الگوی کشت نقش فعال‌تری داشته باشند، پیشنهادهای خود را ارائه دهند و تصمیم‌گیری نهایی، پس از بررسی کارشناسی و جمع‌بندی دیدگاه‌ها انجام شود.

قندهاری خاظرنشان کرد: برای صیانت از منابع آب زیرزمینی و متناسب‌سازی الگوی کشت از همه ظرفیت‌های قانونی در حوزه منابع آب استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت کارگروه مدیریت مشارکتی آب، افزود: این کارگروه می‌تواند به تقویت انضباط اجتماعی در حوزه کشاورزی کمک کند و تمرکز بیشتری بر مشارکت تشکل‌های کشاورزی ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: در جلسات مدیریت مشارکتی باید به جای طرح همزمان موضوعات متعدد، هر بار یک مسئله با جزئیات کامل مطرح شود و پس از نقد و بررسی کارشناسی، برای آن راهکار عملیاتی پیش‌بینی و مسئله حل شود.

وی با انتقاد از برخی ساختارهای اداری موجود خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائلی که در حوزه آب با آن مواجه هستیم، در تعریف سازمانی دستگاه‌های مختلف جای مشخصی ندارند و سال‌ها میان نهادهای گوناگون دست‌به‌دست می‌شوند.

قندهاری بهترین راهکار برای عبور از این وضعیت را تقویت نقش مردم دانست و گفت: نظارت و اجرا از دل خود مردم برمی‌آید و ما خادم مردم هستیم تا در کنار آنها، هم در اجرا و هم در نظارت همراه باشیم.

وی تأکید کرد: مدیریت مشارکتی زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که مردم و تشکل‌های کشاورزی از جایگاه واقعی خود در فرآیند تصمیم‌گیری برخوردار باشند و مسائل به صورت مشخص، کارشناسی و با مشارکت ذی‌نفعان دنبال شود.