کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری ساری، در روز جهانی کودک، با نگارش نامه‌ای خطاب به سران کشورهای حاشیه دریای خزر، قفقاز و آسیای میانه، بر ضرورت صیانت از حقوق کودکان و ایجاد امنیت و صلح در منطقه تأکید کردند..

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرکل کانون پرورشی فکری کودکان ونوجوانان مازندران گفت: کودکان و نوجوانان اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساری، به مناسبت روز جهانی کودک و با محوریت حقوق کودکان میناب، نامه‌ای خطاب به سران کشور‌های حاشیه دریای خزر، قفقاز و آسیای میانه نوشتند.

فاضلی کبریا افزود: نامه با هدف توجه به حقوق کودکان، ضرورت حمایت از آنان و پاسداشت حق زندگی، امنیت، آموزش و برخورداری از آینده‌ای روشن، تهیه می‌شود و نماینده وزارت امور خارجه در مازندران نیز برای ارسال آن از مسیر‌های دیپلماتیک همکاری خواهد کرد.

کودکان در این نامه بر ضرورت صیانت از حقوق همه کودکان، فارغ از مرز‌های جغرافیایی، تأکید می‌کنند و خواستار توجه جدی مسئولان و تصمیم‌گیران منطقه به امنیت، آرامش و آینده کودکان می‌شوند.

در متن این نامه آماده ما کودکان و نوجوانان ساکن ساحل جنوبی دریای زیبای خزر، در روز جهانی کودک، با نگاه به آینده و قلبی سرشار از امید، این پیام را برای شما می‌فرستیم. ما در این مقطع حساس تاریخ از حقِ زندگیِ پویا، بازی و رشد خود دفاع می‌کنیم؛ حقی که با وقوع آسیب‌ها، چالش‌ها و جنایت‌های هولناکی که برخی از هم‌سن و سالان ما، به‌ویژه ۱۶۸ کودک شجاع و استوار دبستان «شجره طیبه» شهرستان میناب با آن رو‌به‌رو شدند، هرگز از میان نمی‌رود.

یادمان هست که در برابر چشم ما کودکان و نوجوانان، جنایتکاران تاریخ پدر مهربان و رهبر دلسوز ما، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) را خلاف تمام قوانین بین‌المللی به شهادت رساندند.

فراموش نمی‌کنیم دشمن ظالم، برای ناامید کردن و به زانو درآوردن ما از هیچ تحریمی از جمله هوایی و دریایی گرفته تا دارو و اقلام حیاتی فروگذار نکرد. اما هیچ‌کدام از این اقدامات هیچ خللی در اراده‌ی ما ایجاد نخواهد کرد بلکه عزم ما در راهی که انتخاب کرده‌ایم راسخ‌تر خواهد شد.

اقدامات ظالمانه‌ی آمریکای ظالم و رژیم کودک‌کش صهیونیستی تنها محدود به آسیب رساندن به کودکان ایرانی نمی‌شود. هنوز که هنوز است کودکان ملل مقاوم اسلامی مانند غزه، لبنان، یمن و دیگر ملت‌ها از گزند این ستمکاران در امان نیستند و ما کودکان، صرفنظر از هر ملیت و نژاد، سکوت جامعه‌ی جهانی را در قبال این جنایت‌ها برنمی‌تابیم.

رؤسای جمهور و مسئولان محترم کشور‌های همسایه، ما معتقدیم که صلح و امنیت، زیربنای اصلی نشاط کودکان است. ما با صدای بلند می‌گوییم که وظیفه شما، فراهم کردن بستری است که در آن، کودکان فراتر از هر آسیبیا محدودیت، بتوانند با نشاط رشد کنند. ما بر اساس کنوانسیون حقوق کودک و اصول راهنماییونیسف، از شما می‌خواهیم که فراتر از کلمات، برای تحقق امنیتِ محیط‌هایآموزشی و محافظت از کودکان در برابر هرگونه خشونت یا بی‌عدالتی، با قاطعیت عمل کنید. پایبندی شما به این اصول، تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای نسل ماست.

ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با این باور حرکت می‌کنیم که هر لبخند، گامی به سوی ساختن یک میهن و یک جهان بهتر است. همان‌طور که شعار ما می‌گوید: «لبخند کودکان؛ الفبای وطن»؛ ما باور داریم که قدرت و هویت هر جامعه‌ای، در میزانِ لبخند و آرامش کودکانش نهفته است. اگر بخواهیم از سرزمین‌هایمان به عنوان یک منطقه قدرتمند و توسعه‌یافته صحبت کنیم، باید از حقِ برخورداری کودکان از امنیت و شادابی شروع کنیم.

کودکان و نوجوانان عزیز کشور‌های همسایه، ما دوست و همراه شما هستیم، می‌خواهیم با همدلی و استواری، دنیایی بسازیم که در آن، تمام کودکان بتوانند با خیال راحت به مدرسه بروند و رشد کنند. بیایید با هم برای جهانی تلاش کنیم که در آن، «لبخند کودکان»، زبان مشترک و الفبای همه‌ی وطن‌ها باشد.

زینب نجاتی گزارش می دهد: