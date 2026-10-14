در راستای مقدمات برگزاری «کنگره بین‌المللی مکتب شهید سیدحسن نصرالله»، دو پیش‌نشست علمی و تخصصی با مشارکت اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نادر پورارشد، مسئول هماهنگی پیش‌نشست‌های این کنگره و رابط تفاهم‌نامه همکاری حوزه و دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی استان، با اشاره به ماهیت بین‌المللی این رویداد، تأکید کرد که این پیش‌نشست‌ها بخشی از فرآیند علمی کنگره برای فراهم‌آوری پشتوانه پژوهشی و محتوایی هستند.

پورارشد گفت: با توجه به ضرورت تبیین علمی ابعاد مختلف مکتب شهید سیدحسن نصرالله، این برنامه‌ها به‌صورت مسئله‌محور و با رویکردی تخصصی طراحی شده‌اند تا فرصتی برای تبادل نظر میان متخصصان فراهم شود.

وی افزود: این دو پیش‌نشست به‌صورت هم‌زمان از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات ساختمان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار می‌شود.