مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از آغاز برنامه راهبردی دوم صنعت برق، توسعه هوشمندسازی شبکه توزیع و هدف‌گذاری برای ثبت هزار روز بدون حادثه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رسول روستایی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان در دیدار با مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای صنعت برق گفت: برنامه راهبردی دوم این صنعت با هدف ارتقای عملکرد و توسعه زیرساخت‌ها تدوین شده و اجرای آن آغاز شده است.

روستایی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت و ارزیابی عملکرد افزود: طراحی نظام ارزیابی عملکرد در دستور کار قرار دارد و نظام جامع نظارت نیز به مراحل نهایی رسیده است.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های زیرساختی در صنعت برق، از پیاده‌سازی مدل ملی هوشمندسازی شبکه توزیع با همکاری پژوهشگاه نیرو خبر داد و گفت: این طرح در ۱۲ استان کشور در حال اجراست.

روستایی ادامه داد: مدیریت دارایی در این برنامه چهار حوزه اصلی شامل شبکه مطمئن و تاب‌آور، مدیریت هوشمند انرژی آینده، بهره‌وری و اقتصاد شبکه و مشترک و همکار هوشمند را پوشش می‌دهد.

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های حوزه ایمنی صنعت برق بیان کرد: پس از آخرین حادثه در مردادماه ۱۴۰۳، تاکنون ۷۵۰ روز بدون حادثه ثبت شده و هدف‌گذاری برای دستیابی به هزار روز بدون حادثه در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد همچنین از هدف‌گذاری برای کاهش زمان خاموشی‌ها به ۱۸ دقیقه تا سال ۱۴۰۸ خبر داد و بر اهمیت ارتقای پایداری شبکه و بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان تأکید کرد.

روستایی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در قالب طرح مهتاب اشاره کرد و گفت: در چارچوب این طرح، ۲ هزار و ۶۰۰ مورد برق غیرمجاز جمع‌آوری، هزار و ۹۴۵ کنتور نصب و ۴۴ میلیون کیلووات‌ساعت صرفه‌جویی در مصرف برق محقق شده است.

وی با اشاره به تداوم برنامه‌های مدیریت مصرف و ارتقای دقت اندازه‌گیری انرژی افزود: تعویض کنتورهای معیوب و توسعه سامانه‌های کنترل هوشمند نیز در حال پیگیری است.